- Дата публикации
-
- Категория
- Гламур
- Количество просмотров
- 105
- Время на прочтение
- 1 мин
Звезда "МастерШефа" Мартыновская насмешила новым достижением дочери и похвасталась отдыхом в горах
Знаменитость поделилась теплыми семейными кадрами.
Украинский шеф-повар и судья проекта "МастерШеф" Ольга Мартыновская устроила уикенд в Карпатах.
В своих Instagram-сторис звезда показала, как направляется с дочкой Верой на отдых в Буковель. Девушки устроили небольшой комфортный и атмосферный уголок в купе поезда. На кадрах видно, как мама наслаждается компанией дочери, о чем она сама отметила на фотографиях.
Ольга также поделилась забавным моментом со своей дочкой, которая начала осваивание нового навыка. На кадрах видно, как Вера пытается почистить грецкий орех без применения подручных средств, а просто руками. Публикацию звездная мама нежно подписала так: "Белочка учится давить орехи. Такое смешное растет, не могу!"
Следующее фото Мартыновская сделала вместе с дочкой и показала, какой у них досуг во время поездки. На фотографии видно, как Ольга стоит в проходе купе, а дочь нависает над ней с верхней полки.
Напомним, недавно Ольга Мартыновская откровенно рассказала о своем отношении к инъекциям красоты. Знаменитость поделилась секретами ухода за внешностью.