Звезда "МастерШефа" Мартыновская насмешила новым достижением дочери и похвасталась отдыхом в горах

Ольга Мартыновская / © instagram.com/olga_martynovska

Реклама

Украинский шеф-повар и судья проекта "МастерШеф" Ольга Мартыновская устроила уикенд в Карпатах.

В своих Instagram-сторис звезда показала, как направляется с дочкой Верой на отдых в Буковель. Девушки устроили небольшой комфортный и атмосферный уголок в купе поезда. На кадрах видно, как мама наслаждается компанией дочери, о чем она сама отметила на фотографиях.

Сторис Ольги Мартыновской / © instagram.com/olga_martynovska

Ольга также поделилась забавным моментом со своей дочкой, которая начала осваивание нового навыка. На кадрах видно, как Вера пытается почистить грецкий орех без применения подручных средств, а просто руками. Публикацию звездная мама нежно подписала так: "Белочка учится давить орехи. Такое смешное растет, не могу!"

Реклама

Сторис Ольги Мартыновской / © instagram.com/olga_martynovska

Следующее фото Мартыновская сделала вместе с дочкой и показала, какой у них досуг во время поездки. На фотографии видно, как Ольга стоит в проходе купе, а дочь нависает над ней с верхней полки.

Сторис Ольги Мартыновской / © instagram.com/olga_martynovska

Напомним, недавно Ольга Мартыновская откровенно рассказала о своем отношении к инъекциям красоты. Знаменитость поделилась секретами ухода за внешностью.