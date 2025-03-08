Звезда "МастерШефа" Мартыновская назвала причину развода с мужем: "Виню себя"

Судья кулинарного шоу "МастерШеф" Ольга Мартыновская, которая недавно прекратила отношения с бойфрендом, назвала причину развода с мужем Иваном Кобцем.

Пара прожила в браке около пяти лет. В интервью Рамине Эсхакзай кулинарный эксперт признается, что инициатором развода преимущественно была она. Они с Иваном сели, проговорили, и Мартыновска решила, что лучше им быть в отдельности. Хотя мужчина не хотел разводиться, ведь был убежден, что лучше сохранить семью. Сейчас кулинарная блогерша признается, что чувствует себя виноватой в разводе. Впрочем, в браке она не была счастливой и любимой.

Ольга Мартыновская / Фото: instagram.com/olga_martynovska

"Решение уже было принято — преимущественно мной. Иногда я даже виню себя в том, что наш брак распался, ведь именно я это инициировала. Мы посоветовались, и я решила, что так будет лучше. Он не хотел развода, не хотел разрушать семью. Я долго наблюдала, никогда не устраивала скандалов, но накапливала чувство недовольства… Я не чувствовала себя ни счастливой, ни любимой. Не так я себе представляла супружескую жизнь", – делится знаменитость.

У бывших супругов есть общая дочь. 9-летняя Вера общается с папой. Впрочем, Мартыновская признается, что все больше ощущается их физическое и ментальное расстояние. Это все потому, что они редко видятся, ведь живут в разных странах. Кулинарный эксперт говорит, что создала для дочери комфортные условия, поэтому она не нуждается в отце.

Ольга Мартыновская с дочерью / Фото: instagram.com/olga_martynovska

"Вера очень положительно относится к папе. Единственное — физическое и ментальное расстояние между ними постепенно входит в привычку. И для нее, и для него. Она привыкла жить без него, в своей комфортной картине мира, где есть я, те обстоятельства и условия, которые я для нее создала. Поэтому она не испытывает потребности в нем, не скучает, не ищет его", - поделилась знаменитость.

Напомним, недавно стало известно, что ведущий Дмитрий Комаров разводится с супругой Александрой Кучеренко. Окружение пары в комментарии редакции сайта ТСН.ua высказалось об их разрыве.

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