Звезда "МастерШефа" Мартыновская неожиданно показалась во Франции с экс-мужем: "Два года разлуки"

Судья кулинарного шоу "МастерШеф" Ольга Мартыновская во Франции неожиданно показалась с бывшим мужем Иваном Кобцем.

В своем Instagram кулинар уже рассказала об их встрече. В частности, они увиделись в Париже, куда Мартыновская привезла дочь. 8-летняя Вера два года не видела отца. Поэтому Мартыновская помогла им наконец-то встретиться.

Бывший муж Ольги Мартыновской с их дочерью / Фото: instagram.com/olga_martynovska

В фотоблоге кулинар опубликовала трогательные кадры, как Вера, несмотря на дождь, бежала к папе и мило обнимала его.

"Дождь. Париж. Развязаны шнурочки. Запутанные волосы. И два года разлуки", — подписала кадры судья кулинарного шоу.

Бывший муж Ольги Мартыновской с их дочерью / Фото: instagram.com/olga_martynovska

В комментариях под постом подписчики поддержали Ольгу Мартыновскую. Они отметили, что какие бы отношения ни сложились между родителями, дочь с папой обязательно должна проводить время и общаться. Впрочем, нашлись и те пользователи, которые попытались упрекнуть — а как же Иван Кобец пересек границу. Ольга Мартыновская объяснила, что ее бывший муж уже пять лет не живет в Украине.

Отметим, Ольга Мартыновская и Иван Кобец сыграли свадьбу в 2015 году. Уже в конце марта 2016-го у пары родилась дочь Вера. Впрочем, отношения не выдержали проверки на прочность и в начале 2020 года пара развелась.

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