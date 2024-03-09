Звезда "МастерШефа" Мартыновская ошеломила, как узнала об измене экс-избранника с другой

Судья кулинарного шоу "МастерШеф" Ольга Мартыновская, которая ранее комментировала слухи о романе с Владимиром Ярославским, поделилась своим горьким опытом пребывания в отношениях с экс-избранником, который изменил ей.

Ольга призналась, что это произошло 10 лет назад, когда она завязала отношения на расстоянии. Так, работая за границей она оставалась верна своему экс-бойфренду, а он решил воспользоваться моментом и завел любовницу. Более того, он водил ее в квартиру Мартыновской, которая еще тогда жила в Николаеве.

"Мы познакомились на свадьбе у подруги и строили отношения на расстоянии. Я училась и работала во Франции. Я была и остаюсь романтиком. И думала, что расстояние – не помеха и можно оставаться верным. Я приехала и собственными глазами увидела, что в моей квартире, в которой он жил, приходили девушки. А со мной в переписке была любовь. Но это было 10 лет назад", – рассказала Ольга Мартыновская в интервью Славе Демину.

Ольга Мартыновская

Также Ольга поделилась тем, как по возвращении из Франции она увидела, что ее экс-избранник совсем не рад видеть ее. Впоследствии во время уборки знаменитость все же случайно увидела переписку с другой девушкой. Более того, любовница, по словам Мартыновской, делала селфи на кухне ее квартиры.

"Я делаю сюрприз, приезжаю ночью. Звоню в дверь собственной квартиры в Николаеве. Он открывает и спрашивает, почему я не предупредила и пошел спать. У меня тогда назревало что-то. Он идет на работу, я вытираю пыль, протираю ноутбук, а на экране открытая переписка. Там было фото, ню фото, переписка, селфи женщины из моей квартиры, на моей кухне. И меня понесла злость. Я уехала, и уже в сообщениях ему сказала, что есть три дня (для выселения – прим. ред.) ", – добавила кулинар.

Напомним, недавно Татьяна Литвинова также рассказывала об измене своего бывшего мужа и как он вводил ее в заблуждение.

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