Звезда "МастерШефа" Мартыновская ответила, помирилась ли с кумой Литвиновой после публичного конфликта

Татьяна Литвинова и Ольга Мартыновская

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Судья кулинарного шоу "МастерШеф" Ольга Мартыновская призналась, помирилась ли со своей коллегой и кумой Татьяной Литвиновой, с которой у нее конфликт.

В частности, знаменитости публично рассказали об их недоразумениях. Хотя Мартыновская признавалась, что ей хотелось бы помириться и она надеется, что огласка конфликта этому поспособствует, но воссоединения не произошло. Судья кулинарного шоу на проекте "Тур звездами" говорит, что они с Литвиновой не вышли на связь.

"После всех этих историй и переговоров в медиапространстве мы так и не списались, не встретились, не вышли на коммуникацию", - говорит кулинарный эксперт.

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Татьяна Литвинова / © instagram.com/tanita_litvinova

Также Татьяна Литвинова не общается со своей крестницей - 9-летней Верой. Ольга Мартыновская говорит, что дочь спрашивала у нее, где ее крестные родители, впрочем, из-за их отсутствия девочка не страдает.

"И с Вируней Таня также не поддерживает связь. То есть пока мы молчим. Она спрашивала как-то: "Мама, а где мои крестные родители вообще?". Потому что и крестный отец также где-то не в нашей плоскости, и крестная. Но сказать, что она страдает или что это наносит какую-то психологическую травму, то нет, не скажу", - поделилась знаменитость.

Ольга Мартыновская с дочерью / © instagram.com/olga_martynovska

Конфликт Ольги Мартыновской и Татьяны Литвиновой - что известно

Ранее кулинарные эксперты были подругами. Впрочем, они резко свели их общение к нулю. Только весной этого года Татьяна Литвинова призналась, что конкретной ссоры между ними на самом деле не было. Однако она намекнула, что Мартыновская ее обидела, когда начала работать на "МастерШефе". Литвинова якобы не на позитивной ноте покинула проект, где из нее "сделали чучело". Кулинарный эксперт не смирилась с тем, что когда ее травили, близкий человек молчал.

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Ольга Мартыновская тоже выложила свою сторону истории. Знаменитость вспомнила, что подруга ее поддержала, когда она заняла судейское кресло. Что же касается травли, то, по словам кулинарного эксперта, этого не было. Также Мартыновская признавалась, что хотела бы восстановить их приятельские отношения.

Напомним, недавно Ольга Мартыновская подтвердила, что снова в отношениях. Более того, она даже показала своего избранника - известного ресторатора.