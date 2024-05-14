Звезда "МастерШефа" Мартыновская похвасталась прессом и рассекретила, как держит себя в форме

Судья кулинарного шоу "МастерШеф" Ольга Мартыновская поделилась своими секретами стройности.

34-летняя ведущая выглядит безупречно и каждый раз вызывает у поклонников множество вопросов, как достичь похожей фигуры. Так, в своем фотоблоге Мартыновская отметила, что совсем не ограничивает себя в питании и не соблюдает особую диету. Своим секретом стройности кулинар называет активную работу, водный баланс и отсутствие переедания. И добавляет, что даже при стрессе она контролирует, чтобы не есть лишнего.

Правда, по словам Ольги, раньше она не могла смотреть на некоторые свои фото с неудачных ракурсов, а теперь полностью себя принимает такой, как есть. И похвасталась кадрами, где предстает в кепке, футболке и джинсах с обнаженным прессом.

Ольга Мартыновская / Фото: instagram.com/olga_martynovska

"Несколько лет назад я бы эту фотографию даже с телефона удалила, а сейчас смешно. На самом деле все просто: ем все, физически работаю, воду пью, не заедаю стресс и люблю то, что ем", - объяснила Ольга.

Ольга Мартыновская / Фото: instagram.com/olga_martynovska

Напомним, недавно блогерша Даша Квиткова рассекретила, как похудела на 32 кг. Знаменитость также прокомментировала, действительно ли использовала для этого препараты для похудения.

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