Звезда "МастерШефа" Мартыновская показала экс-мужа и сделала заявление об их отношениях

Ольга Мартыновская / © instagram.com/olga_martynovska

Реклама

Украинский шеф-повар и судья проекта "МастерШеф" Ольга Мартыновская показала экс-мужа Ивана Кобца с их дочкой Верой.

Знаменитость в Instagram говорит, что ночь в Украине была неспокойной. В частности, российские оккупанты массированно обстреляли Киев ударными беспилотниками и ракетами. Однако Ольге Мартыновской хотя бы немного было спокойнее, ведь ее дочь находилась за границей. 9-летняя Вера поехала гостить к папе - бывшему мужу Ольги Мартыновской.

Бывший муж Ольги Мартыновской с их дочкой / © instagram.com/olga_martynovska

Кулинарный эксперт делится, что очень сильно радуется тому, что они с Иваном Кобцем смогли наладить отношения и не держать зла друг на друга. В первую очередь бывшие супруги думали о дочери. По словам Мартыновской, что произошло между ними с экс-мужем - это их дела. Между тем у Веры есть мама и папа, которые одинаково ее любят и заботятся о ней.

Реклама

"Ночь опять не для сна. Грохотало, а я просто думала, как хорошо, что Вера у папы. Как хорошо, что у Веры есть папа, что мы наладили отношения и у нее есть две семьи, две сильные любви. Проблемы и отношения взрослых - это их проблемы, детям - безусловная любовь и забота", - говорит кулинар.

Бывший муж Ольги Мартыновской с их дочкой / © instagram.com/olga_martynovska

Отметим, Ольга Мартыновская развелась с мужем Иваном Кобцом в 2020 году. Бывшие супруги вместе воспитывают общую дочь Веру, которой девять лет.

Напомним, недавно актриса Анна Сагайдачная раскрыла, в каких отношениях осталась с бывшим мужем после развода. Также артистка призналась, как они поделили опеку над общим сыном.