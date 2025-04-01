Звезда "МастерШефа" Мартыновская показала подросшую дочь от экс-мужа и нежно поздравила ее с 9-летием

Ольга Мартыновская / © instagram.com/olga_martynovska

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Судья кулинарного шоу “МастерШеф” Ольга Мартыновская сообщила о важном празднике в ее семье.

Дочь знаменитости от экс-мужа Ивана Кобца празднует день рождения. Вере уже исполняется 9 лет. По случаю праздника Ольга Мартыновская посвятила девочке поздравительный пост в Instagram. В частности, кулинарный эксперт опубликовала свежие фото с Верой.

Дочь Ольги Мартыновской отмечает день рождения / © instagram.com/olga_martynovska

Также знаменитость показала, как нежно поздравляла дочь с 9-летием. Веру ждал приятный сюрприз. Ольга Мартыновская подготовила для именинницы праздничный торт со свечками. Кроме того, судья кулинарного шоу адресовала дочери теплые слова. Знаменитость отметила, что раньше хотела быть для дочери всем. Впрочем, сейчас она понимает, что Вера должна сама прокладывать свой жизненный путь. Тем временем Ольга Мартыновская будет наблюдать за успехами девочки и всегда будет рядом, чтобы в случае необходимости помочь.

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Ольга Мартыновская с дочерью / © instagram.com/olga_martynovska

“Моя маленькая независимость! Я мечтала именно о тебе. Ты фантастическая девочка. Когда-то я писала, что буду тебе всем — и проводником, и ангелом, и другом, и мамой, и папой…Я передумала…Я буду просто твоим наблюдателем. Ты сама так классно знаешь, так тоненько чувствуешь мир, видишь людей и изучаешь себя. Мои васильковые глаза!”— адресовала дочери знаменитость.

Дочь Ольги Мартыновской отмечает день рождения / © instagram.com/olga_martynovska

Напомним, недавно в семье певицы Вера Брежнева был праздник. Старшая дочь исполнительницы праздновала день рождения. Артистка нежно поздравляла Соню с 24-летием и показала ее редкие фото.