Звезда "МастерШефа" Мартыновская показала своих родителей и какой сюрприз для них сделала

Судья кулинарного шоу "МастерШеф" Ольга Мартыновская трогательно поздравила своих родителей с важным праздником.

Сегодня, 27 октября, родные люди звезды празднуют годовщину свадьбы. Пара официально вместе уже 40 лет. По случаю важной даты Ольга вместе с братом организовала родителям поездку в оздоровительный центр в Моршине. Так, в фотоблоге она показала счастливых маму и папу, которые ежедневно посещают лечебные процедуры. Однако в праздничный день кулинарная блогерша нарушила правила и подарила юбилярам бутылку шампанского.

Ольга Мартыновская с родителями / Фото: instagram.com/olga_martynovska

Ольга Мартыновская с родителями / Фото: instagram.com/olga_martynovska

"У родителей сегодня (27 октября – прим. ред.) 40 лет со дня свадьбы – годовщина. Для меня они супергерои, потому что мой брак продержался полтора года. И я думаю, как можно 40 лет! Конечно, бывало всякое. Еду их навестить в санаторий в Моршине. Раньше на серебряную свадьбу дарили серебряные ложки, то сейчас мы даже не смотрели, какую это свадьбу, а с братом решили подарить им лечение. Чтобы попили водички, сделали чекап, подготовились и жили нам еще долго", - растрогала Мартыновская.

Ольга Мартыновская / Фото: instagram.com/olga_martynovska

Напомним, недавно Ольга Мартыновская рассказала о своем романе со старшим мужчиной и почему больше не хочет детей.

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