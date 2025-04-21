Звезда "МастерШефа" Мартыновская попала в ДТП в Киеве и показала фото поврежденного авто

Ольга Мартыновская / © instagram.com/olga_martynovska

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Судья кулинарного шоу "МастерШеф" Ольга Мартыновская сообщила, что попала в ДТП в Киеве.

В своем Instagram знаменитость уже рассказала, как и почему это произошло Виновницей ДТП была сама же кулинарша, к счастью, без участия других автомобилей. Ольга Мартыновская рассказала, что произошло это в паркинге ЦУМа. Знаменитость не вписалась в поворот и врезалась бампером.

Кулинар отметила, что, к счастью, никто не пострадал, чего не скажешь об автомобиле. Ольге Мартыновской придется ремонтировать авто, в котором теперь вмятина на бампере и облезлая краска. Знаменитость также уже показала, как выглядит теперь ее машина.

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Ольга Мартыновская попала в ДТП / © instagram.com/olga_martynovska

"Ой, кто-то наелся паски и не влез в поворот паркинга ЦУМа. Никто кроме краски и бампера не пострадал. Ну и моего кошелька на ремонт", - поделилась знаменитость.

Судья кулинарного шоу отметила, что ДТП произошло из-за ее невнимательности и отсутствия концентрации. Она призвала быть осторожным за рулем.

"Я сама въехала... Ну, то есть не въехала в поворот. Никто не виноват, я сама обезьяна... Это чисто моя невнимательность и отсутствие концентрации. Будьте всегда осторожны", - призвала кулинарка.

Ольга Мартыновская попала в ДТП / © instagram.com/olga_martynovska

Напомним, недавно Ольга Мартыновская прокомментировала конфликт со своей коллегой Татьяной Литвиновой. К слову, раньше они дружили, однако сейчас даже не общаются.