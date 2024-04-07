Звезда "МастерШефа" Мартыновская призналась, сколько денег ежемесячно тратит на жизнь с дочерью

Судья кулинарного шоу "МастерШеф" Ольга Мартыновская, которая недавно делилась подробностями о своем старшем на 17 лет возлюбленном, рассказала о своих расходах на жизнь с дочерью Верой в Киеве.

Как признается Ольга, в среднем ежемесячно она тратит три тысячи долларов (около 116 тысяч гривен). И добавила, что в основном средства идут на обеспечение ее 8-летней дочери Веры. Потому что, по словам звездной мамы, ей бы хватило всего одной тысячи долларов. Тем не менее, кулинарная экспертка отметила, что кругленькую сумму она вкладывает в аренду жилья, собственные базовые потребности и развитие для ребенка.

Ольга Мартыновская с дочерью / Фото: instagram.com/olga_martynovska

"Честно, около трех тыс. долларов. Это аренда квартиры и обеспечение ребенка выходит две тыс. долл. Это няня, теннис, плавание, ролики, французский и английский языки, развлечения, игрушки… Я подсчитала – это получается две тысячи. К тому же же квартира, бензин. А себя я не сильно балую: не вожу себя по ресторанам и не одеваю какие-то бренды", – призналась Ольга в программе "Люкс ФМ".

Напомним, недавно известная украинская блогерша, травести-дива Монро откровенно рассказала о своих доходах и расходах во время полномасштабной войны в Украине.

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