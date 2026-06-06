Звезда "МастерШефа" Мартыновская резко отреагировала на критику ее новой внешности: фото до и после

Ольга Мартыновская / © instagram.com/olga_martynovska

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Звезда кулинарного шоу «МастерШеф» Ольга Мартыновская отреагировала на волну критики, которая поднялась после того, как она продемонстрировала впечатляющие изменения во внешности.

Так, недавно кулинар поделилась результатами двухлетней работы над собой. Звезда рассказала, что все это время находилась под пристальным наблюдением косметолога, которая разработала для нее индивидуальную программу ухода. Благодаря комплексу косметологических процедур Мартыновской удалось значительно улучшить состояние кожи и освежить внешность.

В Сети частной клиники опубликовали фотографии в формате «до» и «после», на которых заметны изменения. Впрочем, далеко не все пользователи поверили, что такого результата удалось достичь без пластической хирургии. Некоторые комментаторы предположили, что дело в удачно подобранном освещении или же хирургическом вмешательстве. Отдельно досталось и увеличенным губам знаменитости, которые также стали предметом обсуждения.

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Ольга Мартыновская — до (сверху) и после (ниже) интенсивных косметологических процедур

Сама же Мартыновская решила не оставлять подобные упреки без ответа. В своем Instagram она эмоционально отреагировала на критику и подчеркнула, что не делала никаких пластических операций. По словам телеведущей, секрет ее изменений заключается в системном уходе за собой, правильном питании и регулярных косметологических процедурах, которые она делала в течение двух лет.

«В Threads не сижу и не обращаю внимания на скудных комментаторов. Спасибо девушкам за поддержку и трезвый ум. Если коротко — два года процедур, ни одной операции не было. Уход, питание. Если бы еще стресса не было», — написала знаменитость.

Ольга Мартыновская / © instagram.com/olga_martynovska

Напомним, недавно еще один судья «МастерШефа» Эктор Хименес-Браво решился на операцию на веках. Он показал результат после и ошеломил изменениями.

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