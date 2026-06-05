Звезда "МастерШефа" Мартыновская сделала подтяжку лица и увеличила губы и шокировала изменениями

Ольга Мартыновская / © instagram.com/olga_martynovska

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Звезда кулинарного шоу «МастерШеф» Ольга Мартыновская шокировала изменениями во внешнем виде.

Знаменитость постоянно находится под прицелом камер. Поэтому, кулинарный эксперт тщательно следит за внешностью, чтобы хорошо выглядеть. Помогает ей в этом одна из клиник в сфере косметологии. И результат просто ошеломляет.

Ольге Мартыновской разработали специальной план. В общем, кулинарная блогерша перенесла подтяжку лица, лифтинг, эксозому, биоревитализацию, инъекции, увеличение губ и капельницы. Это все помогло улучшить качество кожи, добавить упругости и увлажнения, но при этом черты лица остались неизменными. В клинике уже и сравнили, как знаменитость выглядела в 2024 году и как сейчас.

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Ольга Мартыновская

Сама же Ольга Мартыновская осталась довольна. Знаменитость не скрывает, что ей нравятся изменения во внешнем виде, и она убеждена, что приняла правильное решение, когда прибегла к таким косметологическим процедурам.

Ольга Мартыновская

Напомним, недавно звезда «Дизель шоу» Виктория Булитко прибегла к кардинальным изменениям. Правда, она экспериментировала с прической. Актриса неожиданно стала блондинкой и коротко подстриглась.

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