ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
895
Время на прочтение
1 мин

Звезда "МастерШефа" Мартыновская сделала подтяжку лица и увеличила губы и шокировала изменениями

Внешний вид кулинарного эксперта кардинально изменился.

Автор публикации
Фото автора: Валерия Сулима Валерия Сулима
Комментарии
Ольга Мартыновская

Ольга Мартыновская / © instagram.com/olga_martynovska

Звезда кулинарного шоу «МастерШеф» Ольга Мартыновская шокировала изменениями во внешнем виде.

Знаменитость постоянно находится под прицелом камер. Поэтому, кулинарный эксперт тщательно следит за внешностью, чтобы хорошо выглядеть. Помогает ей в этом одна из клиник в сфере косметологии. И результат просто ошеломляет.

Ольге Мартыновской разработали специальной план. В общем, кулинарная блогерша перенесла подтяжку лица, лифтинг, эксозому, биоревитализацию, инъекции, увеличение губ и капельницы. Это все помогло улучшить качество кожи, добавить упругости и увлажнения, но при этом черты лица остались неизменными. В клинике уже и сравнили, как знаменитость выглядела в 2024 году и как сейчас.

Ольга Мартыновская

Ольга Мартыновская

Сама же Ольга Мартыновская осталась довольна. Знаменитость не скрывает, что ей нравятся изменения во внешнем виде, и она убеждена, что приняла правильное решение, когда прибегла к таким косметологическим процедурам.

Ольга Мартыновская

Ольга Мартыновская

Напомним, недавно звезда «Дизель шоу» Виктория Булитко прибегла к кардинальным изменениям. Правда, она экспериментировала с прической. Актриса неожиданно стала блондинкой и коротко подстриглась.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
895
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie