Звезда "МастерШефа" Мартыновская впервые прокомментировала конфликт с Литвиновой: "Была допущена ошибка"

Татьяна Литвинова и Ольга Мартыновская

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Судья кулинарного шоу «МастерШеф» Ольга Мартыновская, которая недавно поздравляла дочь с 9-летием, впервые прокомментировала конфликт со своей коллегой и экс-подругой Татьяной Литвиновой.

Раньше кулинарные эксперты дружили и даже некоторое время жили вместе. Впрочем, после того, как Мартыновская стала судьей “МастерШефа”, где раньше также работала и Литвинова, их отношения резко ухудшились. В интервью Славе Демину Ольга говорит, что делилась с подругой новостью, что ее утвердили на проект. По словам кулинара, Литвинова тогда была искренне рада за нее.

“Мне искренне жаль, что классные отношения не вечны и уязвимы из-за каких-то наших личных взглядов. Я не считаю эту ситуацию, которая сложилась, что я стала судьей, предательством. Я не умалчивала об этом. До того, как прийти на площадку как судья, я сказала, что меня утвердили. Таня, на мое тогда абсолютно искреннее ощущение, искренне благословила меня”, — вспомнила шеф-повар.

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Ольга Мартыновская / © instagram.com/olga_martynovska

Сама Литвинова ранее говорила, что не на положительной ноте ушла из “МастерШефа” и лично ее задело, что “близкий человек молчит, когда тебя травят”. Впрочем, Мартыновская уверяет, что ничего подобного не было. Кулинар утверждает, что Мартыновскую не травили, а если и упоминали о ней, то с “нежностью и полюбовно”.

“Не соглашаюсь с этим. Кто травил, как травил, где травил? Я не была свидетелем травли Тани или плохих высказываний о ней никогда, никто плохо не говорил. Что могло быть… Когда на площадке холодно, а Эктор — колумбиец, ему всегда жарко. Когда мне холодно, Эктор мог просто подкольнуть и сказать: "Ты как твоя Таня, ей всегда было холодно". Я не считаю это травлей, это полюбовно, нежно”, — делится Мартыновская.

Кулинар говорит, что после откровенных признаний Литвиновой не пыталась с ней связаться и поговорить. Тем не менее, Ольга убеждена, что для этого еще придет время. Знаменитость говорит, что Литвинова для нее была действительно близким человеком, которому она очень благодарна, поэтому ей хотелось бы наладить их отношения.

Татьяна Литвинова / © instagram.com/tanita_litvinova

“Где-то произошло какое-то недоразумение или оскорбление. Возможно, была допущена ошибка с моей стороны… Мне искренне досадно и больно потерять эти отношения. Я очень уважаю Таню и очень благодарна за все, что она сделала. Я не прекращала этого общения. Я думаю, еще пройдет время, подумать над этим и прийти к общему желанию прояснить ситуацию”, - добавила знаменитость.

Конфликт Ольги Мартыновской и Татьяны Литвиновой — что известно

Впервые об их недоразумениях заговорила Татьяна Литвинова в интервью Алине Доротюк. Знаменитость тогда призналась, что какой-то конкретной ссоры не было. Впрочем, Литвинова намекала, что Мартыновская ее оскорбила. Случилось это тогда, когда Ольга начала работать судьей на “МастерШефе”. По словам Литвиновой, она не на положительной ноте ушла из проекта и из нее “сделали чучело”. Тем временем близкий человек, а по намекам кулинара — это Мартыновская, молчала, когда его травили. Литвинова призналась, что с этим не смогла смириться, поэтому их дружба прекратилась.