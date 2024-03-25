Звезда "МастерШефа" Мартыновская впервые рассказала о новых отношениях и рассекретила имя возлюбленного

Судья кулинарного шоу "МастерШеф" Ольга Мартыновская, которая недавно рассказала об изменах бывшего, впервые призналась, что больше не одинока.

Знаменитость поделилась, что находится в отношениях. Избранника шеф-повара зовут Русланом. Впрочем, показывать возлюбленного Мартыновска пока не торопится. По словам знаменитости, у ее возлюбленного до нее был брак, а также у него есть дети. Так что из уважения к прошлому Руслана Ольга пока не спешит на публику делиться подробностями их личной жизни.

Ольга Мартыновская / Фото: instagram.com/olga_martynovska

"Я не специально скрываю. У него свои семейные обстоятельства. Я с уважением отношусь к нему, его детям и партнеру, с которым он прожил большую часть жизни. Важно, чтобы со всех сторон все уладилось, никто не был обижен и душевно ранен. Да и не всегда хочется большой публичности в личных вопросах", – рассказала звезда кулинарного шоу в интервью kp.ua.

Ольга Мартыновская поделилась, что уже успела познакомить возлюбленного со своей дочерью Верой от бывших отношений. Впрочем, пока их взаимоотношения складываются не так, как этого хотелось бы звезде. По словам Ольги, они ощущают конкуренцию между собой.

Ольга Мартыновская с дочерью / Фото: instagram.com/olga_martynovska

"Я их знакомлю, пытаюсь свести. Но они ведут себя как два конкурента. Вера привыкла, что она мамина любимая дочь и мама принадлежит ей. Она и говорит: "Я слышала, что Руслан обижается на тебя, что ты много работаешь и у тебя нет времени на него. И что? Я всю жизнь так терплю и то не обижаюсь так сильно. А что он? Пару месяцев. Пусть потерпит", — поделилась шеф-повар.

Кстати, у Мартыновской с новым возлюбленным возникают недоразумения из-за ее работы. В частности, избранник обижается, что Ольга уделяет много времени своим проектам, а ему же хочется тоже видеться с возлюбленной.

Ольга Мартыновская / Фото: instagram.com/olga_martynovska

"Мы все эгоисты. Конечно, мой партнер, чувствуя себя где-то на энном месте в списке моих дел, тоже думает о своем эгоисте, хочет иметь возможность видеть меня. Я объясняю, что это временно, правда, успокоить у меня не сильно получается. Поэтому отношения у нас все время на пороховой бочке". – рассказала знаменитость.

Напомним, недавно актриса Ксения Мишина призналась, что больше не одинока. Артистка также показала своего возлюбленного, с которым снялась в пикантном фотосете.

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