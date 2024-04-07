Звезда "МастерШефа" Мартыновская закрутила роман со старшим на 17 лет возлюбленным и рассказала о нем

Судья кулинарного шоу "МастерШеф" Ольга Мартыновская, которая недавно впервые рассказала о новых отношениях, подробнее поделилась подробностями о своем возлюбленном Руслане.

Кулинарная блогерша призналась, что у нее был определенный идеал мужчины, а ее бойфренд полностью отвечает ему. В частности, Руслан выше Мартыновской, а также значительно старше ее. Разница в возрасте между влюбленными составляет 17 лет.

Ольга Мартыновская / Фото: instagram.com/olga_martynovska

"Он примерно такой, как я себе представляла. Для меня было принципиально важно всегда, чтобы мой избранник был высокого роста, потому что у меня рост 173 см. Просто я рядом с мужчинами ниже меня чувствую себя динозавром или гигантом, мне некомфортно. Я верю в любовь между парами любого роста, но у каждого из нас свои тараканы в голове. Еще он должен быть старше меня, потому что я уже мама для Веры и не хочу быть мамой для кого-то другого. У нас 17 лет разница в возрасте", — поделилась Ольга на шоу "Проснись с Эктором".

Мартыновская призналась, что раньше знала Руслана, ведь он работает в ресторанной сфере и достаточно известен в узких кругах. Общаться же парочка начала благодаря Instagram. Руслан отреагировал на пост Мартыновской, где она рассказывала рецепт блюда. Между влюбленными промелькнула искра, а их простое общение переросло в роман.

Ольга Мартыновская / Фото: instagram.com/olga_martynovska

Отметим, Ольга Мартыновская в конце марта впервые рассказала, что больше не одинока. Впрочем, показывать возлюбленного знаменитость не спешит из уважения к прошлому своего избранника.

Напомним, недавно звезда "Женского Квартала" Екатерина Никитина призналась, что больше не одинока и находится в отношениях. Также актриса откровенно рассказала о своем возлюбленном.

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