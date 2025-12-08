- Дата публикации
Звезда "МастерШефа" Мартыновская затопила квартиру и шокировала, как это произошло
Кулинарный эксперт показала кадры, где пол ее дома просто залит водой.
Украинский шеф-повар и судья проекта «МастерШеф» Ольга Мартыновская затопила квартиру.
Об этом кулинарный эксперт рассказала в своем Instagram. Знаменитость опубликовала кадры, где пол ее дома был просто залит водой. А произошло это, оказывается, на фоне отключений электроэнергии.
Ольга Мартыновская говорит, что когда в доме выключают свет, то и исчезает вода. Она же проверяла кран, но была невнимательной и забыла оставить его выключенным. Поэтому, когда вернули электроэнергию, случилась беда. Из крана начала литься вода и затопила квартиру.
«Когда нет света — то нет и воды. Когда ты лох, то забыл закрыть кран. Когда включили свет, то собирай потом воду», — поделилась знаменитость.
Отметим, Ольга Мартыновская сейчас живет в арендованной квартире. Однако кулинарный блогер планирует покупку своей собственной. Более того, она уже даже внесла первый задаток. Квартира Мартыновской расположена в том же доме, где она и арендует.