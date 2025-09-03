- Дата публикации
- Категория
- Гламур
- Количество просмотров
- 100
- Время на прочтение
- 1 мин
Звезда "МастерШефа" Ольга Мартыновская показала, как с дочкой экстремально отпраздновала 36-летие
У Ольги Мартыновской был день рождения. Знаменитость праздновала его в компании дочери.
Украинский шеф-повар и судья проекта "МастерШеф" Ольга Мартыновская показала, как праздновала день рождения.
2 сентября кулинарному эксперту исполнилось 36 лет. Знаменитость праздновала день рождения с 9-летней дочкой Верой. Ольга Мартыновская устроила экстремальные развлечения. Они вместе катались на вейксерфинге.
Первой волны Днепра покоряла кулинарный эксперт. У блогерши мастерски получалось кататься на доске. Как отметила Ольга Мартыновская, в свой 36-й день рождения она действительно была очень счастливой.
"На день рождения друзья и доска - все, что надо для маленького большого счастья. Вода еще теплая и мягкая, Днепр очень красивый... Поеду дальше, как и раньше, на своей волне", - делится кулинарный эксперт.
На доску также становилась и Вера. Как оказалось, девочка уже тоже умеет довольно прекрасно покорять волны. Как отметила блогерша: "Яблоко от яблони недалеко падает".
Напомним, недавно Ольга Мартыновская рассекретила, что покупает квартиру в центре Киева. Кулинарный блогер уже и внесла первый задаток.