Звезда "МастерШефа" Ольга Мартыновская показала, как с дочкой экстремально отпраздновала 36-летие

Ольга Мартыновская / © instagram.com/olga_martynovska

Реклама

Украинский шеф-повар и судья проекта "МастерШеф" Ольга Мартыновская показала, как праздновала день рождения.

2 сентября кулинарному эксперту исполнилось 36 лет. Знаменитость праздновала день рождения с 9-летней дочкой Верой. Ольга Мартыновская устроила экстремальные развлечения. Они вместе катались на вейксерфинге.

Первой волны Днепра покоряла кулинарный эксперт. У блогерши мастерски получалось кататься на доске. Как отметила Ольга Мартыновская, в свой 36-й день рождения она действительно была очень счастливой.

Реклама

Ольга Мартыновская / © instagram.com/olga_martynovska

"На день рождения друзья и доска - все, что надо для маленького большого счастья. Вода еще теплая и мягкая, Днепр очень красивый... Поеду дальше, как и раньше, на своей волне", - делится кулинарный эксперт.

На доску также становилась и Вера. Как оказалось, девочка уже тоже умеет довольно прекрасно покорять волны. Как отметила блогерша: "Яблоко от яблони недалеко падает".

Дочь Ольги Мартыновской / © instagram.com/olga_martynovska

Напомним, недавно Ольга Мартыновская рассекретила, что покупает квартиру в центре Киева. Кулинарный блогер уже и внесла первый задаток.