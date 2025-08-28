Звезда "МастерШефа" Ольга Мартыновская показала свою поврежденную квартиру в результате обстрела Киева

Ольга Мартыновская / © instagram.com/olga_martynovska

Судья кулинарного шоу "МастерШеф" Ольга Мартыновская показала свою поврежденную квартиру в результате ночного обстрела Киева.

В ночь на 28 августа оккупанты атаковали столицу. Захватчики обстреляли Киев "Шахедами" и ракетами различных типов. Ольга Мартыновская призналась, что арендованная квартира, где она живет, получила повреждения. Кулинар говорит, что им еще с дочкой повезло, ведь в доме только повылетали окна и разбились некоторые вещи.

К счастью, в момент обстрела в квартире никого не было. Ольга Мартыновская находилась в командировке в Николаеве. Тем временем дочь кулинарного эксперта гостила у бабушки в Чернигове.

Пост Ольги Мартыновской / © instagram.com/olga_martynovska

"Мой дом... Вчера вечером (27 августа - прим. ред.) поехала в Николаев в командировку. Думаю, страшно будет. И уже ночью летит в Киев прямо возле квартиры. Судьба, удача - что это? Это йо**ные россияне. Вера у бабушки в Чернигове. Я в Николаеве. Так сказать, в самых безопасных городах. А квартира в Киеве без окон. Малой кровью обошлось. Соболезнования всем", - написала кулинарный эксперт.

Квартира Ольги Мартыновской / © instagram.com/olga_martynovska

Напомним, ранее актриса Ольга Сумская комментировала ночной обстрел Киева. Артистка, которая вместе с семьей находилась в паркинге, говорит, что взрывы были настолько сильные, что содрогались дома.