Звезда "МастерШефа" Ольга Мартыновская призналась, что снова в отношениях: кто ее избранник

Ольга Мартыновская / © instagram.com/olga_martynovska

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Судья кулинарного шоу "МастерШеф" Ольга Мартыновская рассказала, что снова в отношениях.

Приятной новостью знаменитость поделилась с журналисткой ТСН.ua во время состоявшегося накануне концерта Дмитрия Монатика в столичном "Украинском Доме". Оказывается, Ольга Мартыновская снова сошлась со своим эксбойфрендом, с которым разошлась в феврале 2025 года.

"Сейчас мы вместе. Я уже не помню, кто первый пошел на примирение, обычно он это делает. Вообще сложно описать наши отношения, поэтому мне самой немного неудобно и некомфортно об этом говорить, потому что я сама не знаю, вместе мы или нет. Но, пожалуй, больше да. А потом в феврале мы просто поссорились, разбежались, потом снова помирились", - сказала 35-летняя Мартыновская в комментарии ТСН.ua

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Напомним, в феврале 2025 года Мартыновская призналась в Instagram, что разошлась с избранником незадолго до Дня влюбленных. С кем у нее отношения, знаменитость не комментирует, хотя в кулуарах говорят, что это мужчина из ресторанной сферы: "Мы не скрываем отношения, но я их просто не показываю в соцсетях. Мы гуляем вместе, ходим куда-то".

Недавно Ольга Мартыновская запустила новое меню завтркаов в коллаборации с одним столичным стейкхаузом

К слову, концерт Монатика Мартыновская посетила без своей дочери, 9-летней Веры, потому что девочка сейчас на каникулах у родителей знаменитости.

"Веруня сейчас у моих родителей в селе на Николаевщине. Ей так лучше, и мне спокойнее, потому что в Киеве этим летом, сами видите, как громко. Отправила ее на полтора месяца, уже скоро буду забирать. Дальше она поедет в лагерь в Карпаты на две недели, а потом еще в Португалию на серфинг, потому что очень любит этот вид спорта", - признается Ольга.

Напомним, недавно в Карпатах уже побывала актриса Ксения Мишина вместе со своей матерью.

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