Звезда "МастерШефа" Ольга Мартыновская рассекретила подробности о завершении дружбы с Татьяной Литвиновой

Она рассказала, почему дружба с Татьяной Литвиновой внезапно оборвалась и что чувствует сейчас.

Ольга Мартыновская

Ольга Мартыновская / © instagram.com/olga_martynovska

Украинский шеф-повар и судья проекта "МастерШеф" Ольга Мартыновская впервые откровенно рассказала, почему оборвалась ее многолетняя дружба с кулинарным экспертом Татьяной Литвиновой.

В проекте "По хатах" она вспомнила, что долгое время воспринимала коллегу как пример и даже "икону" для подражания. Ольга училась у подруги женственности, элегантности и восхищалась ее искренностью.

По словам ресторатора, их общение с кумой остановилось довольно резко — они перестали переписываться и приглашать друг друга на праздники. В то же время Мартыновская признается, что до сих пор испытывает теплые чувства к Литвиновой и не до конца понимает причины такого изменения в их отношениях.

Татьяна Литвинова и Ольга Мартыновская

Ресторатор предположила, что Литвинова могла услышать ложную информацию о ней или же почувствовать ревность из-за дружбы с другими судьями "МастерШеф".

"У меня остались вопросы, почему мы это не проговорили и не прояснили", — призналась Мартыновская.

В то же время она подчеркнула, что уважает выбор бывшей подруги и не требует объяснений, ведь Литвинова взрослый человек и имеет право принимать решения.

Несмотря на завершение близких отношений, Мартыновская до сих пор тепло отзывается о Литвиновой, в частности о том, как хорошо она относилась к ее дочери Вере, и восхищается ее жизнелюбием.

Напомним, недавно Ольга Мартыновская показала свою поврежденную квартиру в результате обстрела Киева. Кулинар отметила, что им с дочкой повезло.

