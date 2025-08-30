Звезда "МастерШефа" Ольга Мартыновская рассекретила покупку квартиры в центре Киева

Ольга Мартыновская / © instagram.com/olga_martynovska

Украинский шеф-повар и судья проекта "МастерШеф" Ольга Мартыновская, дом которой пострадал от вражеского обстрела, рассекретила покупку собственной квартиры.

Знаменитость хочет приобрести жилье в центре Киева. Квартиру Мартыновская выбрала в том же доме, где сейчас арендует другую. Кулинарный эксперт уже внесла первый задаток, а сейчас она активно работает, чтобы собрать всю необходимую сумму.

"Я внесла задаток, чтобы купить квартиру в этом же доме, в центре. Сейчас много работаю, беру кредит, соскребаю средства, чтобы наконец иметь собственное жилье", - говорит знаменитость на проекте "По хатах".

Ольга Мартыновская / © instagram.com/olga_martynovska

Ольга Мартыновская признается, что у нее все же есть опасения относительно покупки жилья во время войны, однако она хочет стабильности и иметь собственную недвижимость. Она выбрала большую квартиру по размерам, где будет два санузла, отдельная комната для нее и детская для дочери, кухня и гостиная.

"Хочется хоть в чем-то какой-то стабильности. Я поняла, что я хочу квартиру. Хотя ничего сейчас не понятно, не стабильно, мне очень страшно вкладывать большие и единственные мои деньги в недвижимость в Украине, но я так уверенно приняла это решение. Хочу свои стены! Там будет два санузла, будет детская комната и будет у меня единое пространство - моя комната, кухня, гостиная", - поделилась знаменитость.

