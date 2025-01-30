Звезда "МастерШефа" Ольга Мартыновская рассекретила свои новые отношения: "Человек, которого люблю"

Судья кулинарного шоу "МастерШеф" Ольга Мартыновская, которая недавно показала своих родителей, рассекретила новые отношения.

Личная жизнь кулинара окутана тайнами, ведь она о ней почти ничего не рассказывает. Поэтому иногда в Сети появляются разнообразные сплетни. Более того, дошло до того, что Мартыновской приписывают роман с коллегой Владимиром Ярославским. Однако сама звезда кулинарного шоу уверяет, что их связывает только дружба и ничего больше.

"Мы не пара, но в то же время — пара платоническая, пара людей, которые искренне любят друг друга, но без сексуального контекста. У нас очень близкие, классные и комфортные дружеские отношения. Я горжусь им, восхищаюсь его талантом. Мы поддерживаем друг друга, где-то внутренне конкурируем и этим делаем друг друга лучше", — рассказала кулинар в интервью "Фокусу".

Ольга Мартыновская и Владимир Ярославский / Фото: instagram.com/yaroslavskyi_vova

Тем не менее, рядом с Ольгой Мартыновской есть любимый человек. Правда, их отношения находятся на стадии становления. Однако Мартыновская верит, что им удастся построить семью. Пока что пара еще не живет вместе и учится подстраиваться друг к другу.

"Касательно личного — мне сложно отвечать, ведь все в процессе становления. Есть человек, которого я люблю, и так же верю, что этот человек любит меня. Мы не живем вместе, пытаемся выстраивать отношения. Раньше я думала, когда люди любят друг друга, все очень просто: живут счастливую жизнь и умирают в один день, но это наивно. Мы взрослые и сформированые, меняться сложно, всем нужно подстраиваться. Мы в процессе, я буду держать в курсе всех, кого это интересует. Мы точно сделаем все, чтобы справиться", – поделилась кулинар.

Ольга Мартыновская / Фото: instagram.com/olga_martynovska

Напомним, недавно певица Анна Тринчер в интервью ТСН.ua высказалась о новых романах. Также артистка прокомментировала сплетни вокруг ее личной жизни.

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