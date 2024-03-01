Звезда "МастерШефа" Татьяна Литвинова впервые призналась, почему ее сын вернулся из Америки в Украину

Звезда проекта "МастерШеф", ведущая и кулинарный эксперт Татьяна Литвинова, которая недавно рассекретила свой заработок, призналась, где находится ее 24-летний сын Владимир.

По словам знаменитости, ее сын после длительной учебы и проживания в Америке прилетел на родину в Киев. Уже в Украине он окончил еще один столичный университет. Татьяна объясняет это тем, что он хочет насладиться временем, проведенным вместе с родителями, ведь его детство было полностью самостоятельным.

"Он в Киеве. Вернулся и окончил университет им. Шевченко. Не хочет жить за границей. Это сознательный выбор. У него был весь мир, он свободно разговаривает на английском. С 14 лет сам летал, билеты бронировал, летал. Он прокачан, но разочаровался в Америке. У него много причин, но как для него лично, он вернулся для того, чтобы с родителями. Ведь все же он взрослел, находясь за границей. Здесь мы уже наверстали немножко", - рассказала кулинарный эксперт в интервью Славе Демину.

Татьяна Литвинова с сыном. Фото: Facebook Татьяны Литвиновой

Как призналась Литвинова, ее сын также видит больше возможностей со своим опытом и знаниями в Украине:

"Он решил, что здесь для него больше шансов с его возможностями, опытом, образованием для того, чтобы себя продвигать. Здесь органическая среда. Он любит свою страну, понимает этих людей", - обьяснила Татьяна.

Татьяна Литвинова

Кроме того, знаменитость переживает, что самого родного человека могут мобилизовать. Пока же 24-летний Владимир занимается волонтерством.

"Он у меня один и это очень трудный вопрос. Это как разорваться на две части. Он помогает, покупает машины… Очень много делает на самом деле, но тихонечко", - добавила знаменитость.

Напомним, недавно Татьяна Литвинова рассказала о перенесенной операции по удалению новообразований и реабилитации после нее.

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