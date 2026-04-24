Звезда "Миколиної погоди" ошеломил размером пенсии до войны и как она уменьшилась

Звезда программы "Миколина погода", ведущий Николай Луценко ошеломил, какую пенсию получал до начала полномасштабной войны в Украине и как она уменьшилась.

Знаменитость говорит, что у него были довольно замечательные пенсионные выплаты. В частности, размер его пенсии достигал максимума, а это около 25-26 тысяч гривен. Однако с началом войны в Украине все существенно изменилось. Николай Луценко в интервью "РБК-Украина Life" говорит, что инфляция сделала свое, и его пенсия уменьшилась наполовину.

"Пенсия у меня наполовину усохла. Инфляция. Я в 2014 году шел на пенсию - очень у меня неплохая пенсия была. Ближе к максимуму, примерно 25-26 тысяч гривен", - делится ведущий.

Однако Николай Луценко признает, что сейчас тяжелые времена и всем живется нелегко. Ведущий отметил, что прекрасно, что в период войны пенсию выплачивают и делают индексацию, а это, по его словам, нелегко.

"Это такое дело. Это объективно. У всех так. Это просто состояние нашей экономики, особенно сейчас. Вообще, в такое время, когда война, но постоянно платят, даже индексацию делают - это тоже я понимаю, что не так просто", - отметил ведущий.

