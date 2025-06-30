Звезда "Миколиної погоди" рассекретил размер своей максимальной пенсии и почему продал квартиры в Киеве

Николай Луценко / © скриншот с видео

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Звезда программы "Миколина погода" Николай Луценко, который ранее рассказал о пребывании в тюрьме, рассекретил размер своей пенсии и признался, почему продал квартиры в Киеве.

Ведущий получает пенсионные выплаты. На размер своей пенсии Николай Луценко не жалуется. Ведущий в интервью Алине Доротюк признается, что получает около 23 тысяч. Звезда "Миколиної погоди" отметил, что такая пенсия у него из-за того, что он в свое время много работал. Правда, сейчас выплаты кажутся уже и не такими большими из-за инфляции.

"У меня пенсия нормальная - почти 100%. У нас есть минимальная и максимальная пенсия. Минималка, по-моему, 2300, а 23 тысячи - это максимальная. У меня рядом с максимальной. Когда я шел на пенсию, то она была очень неплохая. А потом госпожа инфляция зубками откусила. Жить можно, но я же столько тогда работал, у меня столько всевозможных доходов было - и это все шло в государство", - поделился ведущий.

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Николай Луценко / © скриншот с видео

Кстати, уже шесть лет Николай Луценко проживает в Чернигове. Знаменитость признался, что продал имущество в Киеве и переехал. Он принял такое решение из-за того, что в большом городе для комфортного проживания нужно больше средств. Кроме того, Николай Луценко ценит свое время, а в Киеве, чтобы куда-то доехать, ведущий немало часов тратил.

"Когда не было работы, я понял, что мне нужно куда-то переехать. Киев такой город, что он и дает много, но и забирает очень много. Большой город берет вас за шкирку, и вы уже не себе принадлежите. Я ездил на работу два часа и обратно два, вместе четыре", - отметил Луценко.

Напомним, недавно ведущая Татьяна Цымбал высказалась о размере своей пенсии. Оказывается, ей не учли 16 лет стажа.