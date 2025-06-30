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Звезда "Миколиної погоди" шокировал, как попал в тюрьму с известным актером: какой срок они там провели
Николай Луценко вспомнил советский произвол во времена своих студенческих лет.
Ведущий программы "Миколина погода" Николай Луценко неожиданно вспомнил, как попал за решетку во время студенческих лет. И не один, а вместе со своим звездным однокурсником, будущим актером из "Шоу долгоносиков" Виктором Андриенко.
Николай Николаевич рассказал, что инцидент случился еще в СССР. Тогда Андриенко предложил товарищу вместе пойти на студию за своей зарплатой. Уже на обратном пути они наткнулись на румынских туристов, которые предложили купить джинсы — предмет роскоши в то время.
"При советской власти я сидел в тюрьме. Это мы были с Витей Андриенко, моим однокурсником. И мы попали под раздачу в последний год нашего института. Витя немного подрабатывал каскадером на студии и предложил пойти забрать зарплату. Мы взяли деньги и на площади Победы идут такие румыны в шапках и говорят: "Отель "Русь". А я без всякого решил их провести. И они показывают, что у них есть джинсы. А у Вити как раз есть зарплата. Нам их принесли", — рассказал шоумен в интервью Алине Доротюк.
Через мгновение к ним подошли КГБисты и начали допрос. Парней-студентов обвинили в подозрительном контакте с иностранцами и даже в нападении на них. В итоге Луценко и Андриенко получили 15 суток ареста. После освобождения вещи вернули, но это на всю жизнь дало понимание истинной сущности России.
"А потом подошли КГБисты и спрашивают, с кем мы разговаривали. Я говорю, что с румынами. А они: "А вам антисоветскую литературу не предлагали?". Думали, нас отпустят, а нет! Нас повезли в участок, а утром — в Печерский суд. Нас обвиняли, что мы убивали румын. Никто не трогал их! Они понапридумывали, что мы цеплялись, матерились, выкручивали руки. Держали в тюрьме 15 суток и выпустили. И штаны отдали. Хотели выперти из университета, а мы были лучшими студентами", — ошеломил Луценко.
Напомним, недавно актриса Ада Роговцева мастерски довела до истерики заслуженную актрису РФ всего двумя словами.