Звезда "Миколиної погоди" шокировал, как попал в тюрьму с известным актером: какой срок они там провели

Николай Луценко / © скриншот с видео

Реклама

Ведущий программы "Миколина погода" Николай Луценко неожиданно вспомнил, как попал за решетку во время студенческих лет. И не один, а вместе со своим звездным однокурсником, будущим актером из "Шоу долгоносиков" Виктором Андриенко.

Николай Николаевич рассказал, что инцидент случился еще в СССР. Тогда Андриенко предложил товарищу вместе пойти на студию за своей зарплатой. Уже на обратном пути они наткнулись на румынских туристов, которые предложили купить джинсы — предмет роскоши в то время.

"При советской власти я сидел в тюрьме. Это мы были с Витей Андриенко, моим однокурсником. И мы попали под раздачу в последний год нашего института. Витя немного подрабатывал каскадером на студии и предложил пойти забрать зарплату. Мы взяли деньги и на площади Победы идут такие румыны в шапках и говорят: "Отель "Русь". А я без всякого решил их провести. И они показывают, что у них есть джинсы. А у Вити как раз есть зарплата. Нам их принесли", — рассказал шоумен в интервью Алине Доротюк.

Реклама

Николай Луценко / © скриншот с видео

Через мгновение к ним подошли КГБисты и начали допрос. Парней-студентов обвинили в подозрительном контакте с иностранцами и даже в нападении на них. В итоге Луценко и Андриенко получили 15 суток ареста. После освобождения вещи вернули, но это на всю жизнь дало понимание истинной сущности России.

"А потом подошли КГБисты и спрашивают, с кем мы разговаривали. Я говорю, что с румынами. А они: "А вам антисоветскую литературу не предлагали?". Думали, нас отпустят, а нет! Нас повезли в участок, а утром — в Печерский суд. Нас обвиняли, что мы убивали румын. Никто не трогал их! Они понапридумывали, что мы цеплялись, матерились, выкручивали руки. Держали в тюрьме 15 суток и выпустили. И штаны отдали. Хотели выперти из университета, а мы были лучшими студентами", — ошеломил Луценко.

Напомним, недавно актриса Ада Роговцева мастерски довела до истерики заслуженную актрису РФ всего двумя словами.