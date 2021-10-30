Звезда "Моей прекрасной няни" Гаркалин находится в больнице в крайне тяжелом состоянии

Состояние артиста ухудшается.
Российского актера и звездц сериала "Моя прекрасная няня" Валерия Гаркалина недавно госпитализировали в больницу с коронавирусом.
Врачи сообщают, что состояние артиста только ухудшается. Актеру постоянно назначают новые препараты для сердца. Впрочем, давление Валерия критично падает, пишет kp.ru. Медики оценивают его состояние как крайне тяжелое.
Отметим, Валерия Гаркалина госпитализировали с коронавирусом в больницу еще в начале октября. У артиста диагностировали критическую стадию пневмонии, а также серьезное поражение легких – 75-85%. Гаркалина ввели в состояние искусственной комы, чтобы его организму было легче справиться с болезнью.
К слову, болезнь у мужчины развивается на фоне хронических проблем с сердцем.
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