Звезда "Моей прекрасной няни" Гаркалин находится в больнице в крайне тяжелом состоянии

Состояние артиста ухудшается.

Российского актера и звездц сериала "Моя прекрасная няня" Валерия Гаркалина недавно госпитализировали в больницу с коронавирусом.

Врачи сообщают, что состояние артиста только ухудшается. Актеру постоянно назначают новые препараты для сердца. Впрочем, давление Валерия критично падает, пишет kp.ru. Медики оценивают его состояние как крайне тяжелое.

Валерий Гаркалин / kinopoisk.ru

Отметим, Валерия Гаркалина госпитализировали с коронавирусом в больницу еще в начале октября. У артиста диагностировали критическую стадию пневмонии, а также серьезное поражение легких – 75-85%. Гаркалина ввели в состояние искусственной комы, чтобы его организму было легче справиться с болезнью.

К слову, болезнь у мужчины развивается на фоне хронических проблем с сердцем.

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