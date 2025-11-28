Звезда "Молодого театра" резко высказался о секс-скандале Билоуса и шокировал, почему это замалчивалось

Илья Чопоров и Андрей Билоус

Звезда спектакля «Кабаре» Илья Чопоров резко высказался о секс-скандале вокруг бывшего руководителя «Молодого театра», режиссера Андрея Билоуса.

Скандал разгорелся в январе этого года. Андрея Билоуса обвинили в сексуальных домогательствах и изнасиловании. На проекте "Наодинці з Гламуром" Илья Чопоров, который работает в «Молодом театре», признается, что знал об этих вероятных инцидентах еще до того, как они стали публичными. Правда, актер не решался даже на разговор с режиссером, поскольку на его актерской карьере можно было бы поставить крест.

«У меня личных разговоров с ним не было. Меня бы не просто уволили. Скорее всего, моя жизнь в театрах других была бы тоже завершена. Не только моя, но и всех, кто со мной работает. Это очень сложная структура. То, что мы смогли ее хоть как-то сдвинуть, это уже большая победа», — говорит звезда «Кабаре» Анне Севастьяновой.

Андрей Билоус

Илья Чопоров признается, что гордится женщинами, которые решились об этом говорить публично и дать соответствующие показания против Андрея Билоуса в суде. По словам актера, это на самом деле не так просто, как кажется. Звезда «Кабаре» также отмечает, что они сейчас серьезно настроены довести дело до конца, чтобы виновный понес наказание.

«Он еще не в тюрьме. Мы для этого делаем максимально все. Но это очень сложный кейс, который на самом деле является уникальным, чем я горжусь. Горжусь мужеством и нереальной силой девушек, которые смогли об этом говорить, которые будут свидетельствовать в суде. Поверьте, это не очень просто. Есть люди, которые до сих пор не могут признаться, свидетельствовать, хотя их показания были сверхважные. Надо понимать, что это нелегко. Все эти вопросы, почему ты молчала, почему не делала никаких шагов… Я радуюсь за этих людей, поскольку они не понимают, как это. Мы хотим довести это дело до конца. Я уверен, если нам уже удалось довести его в СИЗО, то мы сможем довести его до приговора», — говорит Чопоров.

▶️ Полное интервью можно посмотреть по этой ссылке: Чому ведуча «НАКРИЧАЛА» на режисера ТИ КОСМОС та як зірка КАБАРЕ Чопоров «РОЗБИВ» серця фанаток

Секс-скандал вокруг Андрея Билоуса — что известно

Громкий скандал разгорелся в январе этого года. Бывшая студентка режиссера сделала анонимное заявление, в котором утверждала, что стала жертвой домогательств со стороны Билоуса. Девушку поддержал ряд культурных деятелей. Наконец, другие тоже начали говорить.

Позже работники «Молодого театра» написала письмо в КГГА с просьбой уволить Андрея Билоуса с должности руководителя театра. Сначала режиссера отстранили от работы, но впоследствии он вернулся. После шквала возмущения Билоус таки окончательно уволился.

Тем временем полиция открыла уголовное производство против режиссера и начала расследование. 22 октября Андрею Билоусу избрали меру пресечения. Режиссер до 17 декабря будет находиться под стражей. Ему объявили подозрения по нескольким статьям Уголовного кодекса: ч. 2 ст. 152, ч. 3 ст. 152, ч. 1 ст. 153 и ч. 2 ст. 153. Сам режиссер все обвинения отрицает. Он признает, что интим был, но только по согласию.