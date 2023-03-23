Звезда "Москва слезам не верит" Рязанова обозвала Зеленского "дурачком" и "бычком"

Еще одна поклонница Путина, советская актриса Раиса Рязанова, известная многим по роли Тони Буяновой в ленте "Москва слезам не верит" поделилась своими "умными" мыслями.

В программе пропагандиста Бориса Корчевникова артистка заявила, что не понимает, зачем украинцы "это все затеяли". Кроме того, Рязанова считает, что президентом Украины Владимиром Зеленским какие-то "изверги" и "козлы" руководят как "бычком" и назвала главу нашей страны "дурачком".

"Как выяснилось, Зеленский такой ведомый. Его просто за ручку подведи к шахте, толкни и он упадет. Но в шахту будет идти, веря этим извергам. Неужели он сам не понимает? Ну мужик вроде не глупый. Но, глупый выходит, в итоге. Просто дурачок. Как бычка ведут его на веревочке. А ведет козел. Козел, я имею в виду, который ведет на бойню", — разразилась Рязанова.

Напомним, не так давно перлы выдала звезда сериала "Сваты", сыгравшая Ларису Буханкину, актриса Олеся Железняк. Она заявила, что президент Украины Владимир Зеленский хочет убить ее детей.

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