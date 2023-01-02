Звезда "Мстителей" Джереми Реннер попал в серьезное ДТП: актера срочно госпитализировали

Представители актера рассказала, в каком состоянии он сейчас находится.

Звезда фильма "Мстители" от компании Marvel, американский актер Джереми Реннер попал в серьезное ДТП.

Как сообщает Deadline, авария произошла на новогодних выходных из-за непогоды, в частности когда знаменитость убирал снег.

Представитель актера рассказал, что Джереми находится в критическом состоянии в больнице, куда его доставили вертолетом.

"Мы можем подтвердить, что Джереми находится в критическом, но стабильном состоянии с травмами, полученными в результате несчастного случая, связанного с погодными условиями во время уборки снега. Его семья с ним, и он получает отличный уход", — отметил представитель актера.

Джереми Реннер / Фото: Associated Press

Других подробностей по поводу ДТП актера пока нет. Впрочем, вероятно, произошла авария на озере Тахо в горах Сьерра-Невада, где на днях был сильный снегопад. Известно, что у Джереми есть там недвижимость.

Напомним, недавно Наталка Денисенко рассказала, как ее маленький сын в новогоднюю ночь испугался мощного взрыва. В частности, Андрюша начал плакать, а актриса его успокаивала.

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