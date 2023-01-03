Звезда "Мстителей" Джереми Реннер после серьезной аварии в критическом состоянии находится в реанимации

Стало известно, как после серьезной аварии чувствует себя звезда фильма "Мстители", американский актер Джереми Реннер.

В настоящее время знаменитость находится в реанимации. Врачи оценивают его состояние как "критическое, но стабильное". Инсайдер рассказал изданию CNN, что Джереми пришлось сделать две операции. Также известно, что во время аварии знаменитость получила тупую травму грудной клетки, а также травмы опорно-двигательного аппарата.

Джереми Реннер / Фото: Associated Press

Издание TMZ узнало, трактор-снегоход переехал актеру ногу, когда тот чистил дорогу от снега. Реннер начал терять много крови, однако сосед, который оказался медиком, спас знаменитость. Он положил турникет на ногу Джереми. Именно это спасло жизнь актера, ведь он сумел дождаться врачей и не потерял слишком много крови.

Напомним, на новогодних выходных с Джереми Реннером произошел несчастный случай. Во время уборки снега актер попал в ДТП. Знаменитость срочно госпитализировали в больницу вертолетом.

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