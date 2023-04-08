Звезда "Мстителей" Джереми Реннер проехался на электроскутере по парку развлечений после серьезной аварии

Голливудский актер Джереми Реннер постепенно проходит реабилитацию, дающую положительные результаты.

В пасхальный уикенд звезда "Мстителей" вместе с семьей посетил парк развлечений. На своей странице в Instagram актер поделился улыбающейся фотографией с родными, на которой он позировал с тростью.

Джереми Реннер с семьей / Фото: instagram.com/jeremyrenner

"Хорошая пятница, совершил магию на горе с членами моей удивительной семьи!", — подписал фото Реннер.

Джереми Реннер с семьей / Фото: instagram.com/jeremyrenner

Пока Джереми трудно много ходить самостоятельно, поэтому для своего комфорта актер воспользовался электроскутером. Он удобно расположился на мягком кресле и слушал по дороге музыку из колонки.

"Управляю, как могу. Весенние каникулы 2023 года", — написал актер.

Джереми Реннер / Фото: instagram.com/jeremyrenner

Напомним, что 1 января этого года Джереми Реннер попал в жуткую аварию — актера случайно переехал ратрак, когда он убирал снег во дворе. Звезду с серьезными травмами срочно госпитализировали в больницу. В результате ДТП он получил более 30 переломов костей и травм.

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