Звезда "Мстителей" Джереми Реннер впервые показался в больнице после того, как его переехал ратрак

Звезда Marvel, голливудский актер Джереми Реннер впервые вышел на связь с поклонниками после несчастного случая, произошедшего с ним на днях.

На странице в Instagram артист опубликовал селфи из больничной койки и показал фанам, как выглядит. На фото Реннер изображен в палате, лежа на кровати с трубками в носу. Джереми поблагодарил поклонников за их поддержку и добрые слова:

"Благодарю всех за теплые слова. Сейчас я слишком не в форме, чтобы печатать. Но я посылаю вам всем любовь", — коротко обратился к поклонникам актер.

Джереми Реннер / Фото: instagram.com/jeremyrenner

Напомним, что на днях со звездой фильма "Мстители" Джереми Реннером произошел несчастный случай. Актер управлял ратраком-снежным тягачем, чтобы его семья смогла выехать из дома после снежной бури. Когда артист вышел из ратрака, транспортное средство переехало ногу Реннера. Актер начал терять много крови. К счастью, рядом оказался сосед артиста, который сумел остановить кровотечение до приезда врачей. Джереми перенес две операции и находится в критическом состоянии.

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