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Звезда "Мстителей" Крис Эванс тайно женился на младшей на 16 лет известной актрисе

Автор
Валерия СулимаВалерия Сулима
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Звезда "Мстителей" Крис Эванс тайно женился на младшей на 16 лет известной актрисе

Крис Эванс / Фото: Associated Press

Пара сыграла свадьбу 9 сентября в их доме.

Голливудский актер Крис Эванс, прославившийся благодаря роли Капитана Америки в киновселенной MARVEL, тайно женился.

Об этом рассказали инсайдеры изданию Page Six. Избранницей знаменитости стала известная португальская актриса Альба Баптиста, которая младше его на 16 лет.

Альба Баптиста / © instagram.com/alba.baptista
Альба Баптиста / Фото: instagram.com/alba.baptista

Отмечается, что пара сыграла свадьбу 9 сентября. Влюбленные сказали друг другу да в их доме в Бостоне, штат Массачусетс. Свадебная церемония актеров была очень тайной. Гости праздника подписывали договор о конфиденциальности, а также им запретили снимать действо на камеру.

К слову, Крис и Альба не делали громкого празднования. Они пригласили только самых близких родных и друзей. Кстати, на свадьбе Эванса были и его коллеги, с которыми он вместе снимался в фильмах MARVEL, в том числе актеры Роберт Дауни-младший, Крис Хемсворт и Джереми Реннер.

Крис Эванс и Альба Баптиста / © instagram.com/teamcevans
Крис Эванс и Альба Баптиста / Фото: instagram.com/teamcevans

Об отношениях Криса Эванса и Альбы Баптисты мало что известно, ведь влюбленные тщательно держат это в тайне. Впервые об их романе заговорили в 2022 году, когда инсайдер рассказал, что они уже больше года встречаются. Актеры не комментировали эти слухи. Впрочем, они давали понять, что между ними действительно что-то есть. Крис Эванс время от времени публиковал фото и видео с Альбой Баптистой и оставлял ей комментарии в соцсетях под фото и видео.

Напомним, недавно блогерша Настя Талпа сыграла свадьбу в Киеве. Флорист организовала роскошный праздник, где выступало немало знаменитостей.

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Дата публикации
Просмотры
880
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