Звезда "Мстителей" Крис Эванс впервые стал отцом

Крис Эванс / © Associated Press

44-летний голливудский актер Крис Эванс и его 28-летняя жена — Альба Баптиста — впервые стали родителями.

Малыш появился на свет в субботу в родном штате актера — Массачусетсе, как пишет TMZ. Пока пара не раскрывает никаких подробностей — ни пол, ни имя ребенка не известны. Но поклонники уже засыпали звездных супругов поздравлениями, ведь эту новость ждали еще с лета.

Тогда фанатский аккаунт пары поздравил Криса с Днем отца, а отец Альбы, Луис Баптиста, загадочно прокомментировал: "Твоя очередь приближается!" Этот намек и стал первым сигналом, что пара ожидает пополнения.

Крис Эванс и Альба Баптиста / © Associated Press

К слову, Крис и Альба поженились 9 сентября 2023 года на камерной церемонии, куда пригласили только самых близких. Их роман стал публичным за девять месяцев до свадьбы, когда влюбленные впервые подтвердили отношения в Instagram.

Напомним, недавно стало известно, что 70-летний актер и звезда Marvel Келси Грэммер снова стал отцом — его 45-летняя жена родила сына. Голливудский юморист уже воспитывает детей от четырех разных женщин, а теперь снова наслаждается отцовством в почтенном возрасте.