Звезда "Мстителей" Реннер показал, как тренируется в зале через два месяца после серьезной аварии

Звезда "Мстителей", американский актер Джереми Реннер сейчас находится дома на реабилитации. Похоже, знаменитости постепенно становится лучше.

В частности, недавно он показал в Instagram-stories, как пытается выполнять физические упражнения, чтобы не терять форму. На видео Реннер на велотренажере крутит педали одной ногой с помощью специального пояса, помогая при этом рукой. Похоже, пока другую ногу Джереми не может нагружать.

"Все, что нужно", – коротко подписал видео знаменитость.

Кроме физического здоровья Джереми волнуется за ментальное. Чтобы улучшить психологическое состояние, актер читает книгу Марка Непо — "Пробуждение".

Фото: instagram.com/jeremyrenner

Отметим, 1 января этого года Джереми Реннер попал в жуткую аварию. Когда знаменитость убирал снег, его случайно переехал ратрак. ДТП чуть не стоило актеру жизни. Джереми с серьезными травмами срочно госпитализировали в больницу. В результате инцидента звезда получил более 30 переломов костей и травм разной тяжести.

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