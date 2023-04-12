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Звезда "Мстителей" Реннер с дочерью впервые после жуткой аварии прошелся красной дорожкой

Автор
Валерия СулимаВалерия Сулима
Дата публикации
Просмотры
968
Время на прочтение
1 мин
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Звезда "Мстителей" Реннер с дочерью впервые после жуткой аварии прошелся красной дорожкой

Джереми Реннер

Знаменитость побывал на премьере сериала, в котором снимался.

Голливудский актер Джереми Реннер, который прославился благодаря роли "Соколиного глаза", впервые после жуткой аварии прошелся с травмированной ногой красной дорожкой.

Знаменитость побывал на премьере сериала от Disney + "Реннервация". В частности, в фильме Джереми сыграл одну из ролей. Премьера картины прошла в Лос-Анджелесе. Компанию Реннеру составила его 10-летняя дочь Ава.

Джереми Реннер / © Associated Press
Джереми Реннер / Фото: Associated Press

Джереми пришел на премьеру в синем официальном костюме, однако помогала ему держать равновесия трость. Дочь актера была одета в синее длинное платье со шлейфом.

Джереми Реннер, а рядом с ним дочь Ава / © Associated Press
Джереми Реннер, а рядом с ним дочь Ава / Фото: Associated Press

Отметим, 1 января с Джереми Реннером произошел несчастный случай. Актера случайно переехал собственный ратрак, когда он убирал снег. Знаменитость получил серьезную травму ноги и начал истекать кровью. В результате Джереми госпитализировали в больницу вертолетом.

Долгое время актер восстанавливался в медучреждении. Недавно врачи отпустили его домой. Хотя Джереми уже постепенно восстанавливается и возвращается к нормальной жизни, родные звезды говорят, что ему все же сложно двигаться и он страдает от боли.

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Дата публикации
Просмотры
968
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