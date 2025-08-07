ТСН в социальных сетях

Звезда "Очень странных дел" ошеломил ежемесячными донатами для Украины: как Финн Вулфхард помогает

Актер Финн Вулфхард ежемесячно переводит средства на нужды Украины. Артист раскрыл, куда направляет помощь.

Финн Вулфхард

Финн Вулфхард / © Associated Press

Канадский актер и музыкант Финн Вулфхард, который прославился благодаря роли Майка Уиллера в американском сериале "Очень странные дела" от Netflix, признался, как помогает Украине.

22-летний артист не стоит в стороне от политики. Сейчас для него важнейшими являются два вопроса - права коренных народов на землю и полномасштабная война Украины с Россией, которую страна-агрессор развязала 24 февраля 2022 года.

Более того, Финн Вулфхард в интервью Variety признается, что не стоит в стороне, но и действует. В частности, ежемесячно артист переводит средства на помощь Украине. Актер донатит фандрайзинговой платформе United24. Однако Финн Вулфхард не стал раскрывать, на какие конкретные нужды направляет средства.

Финн Вулфхард / © Associated Press

Финн Вулфхард / © Associated Press

Ранее актер не рассказывал об этом публично. Издание предположило, что артист хотел избежать участи своего коллеги по сериалу Ноа Шнаппа, который поддержал Израиль, но столкнулся с критикой в Сети.

Напомним, недавно звезда сериала "Уэнздей" Дженна Ортега неожиданно обратилась к украинцам. Актриса сделала важное заявление.

