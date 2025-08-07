- Дата публикации
-
- Категория
- Гламур
- Количество просмотров
- 122
- Время на прочтение
- 1 мин
Звезда "Очень странных дел" ошеломил ежемесячными донатами для Украины: как Финн Вулфхард помогает
Актер Финн Вулфхард ежемесячно переводит средства на нужды Украины. Артист раскрыл, куда направляет помощь.
Канадский актер и музыкант Финн Вулфхард, который прославился благодаря роли Майка Уиллера в американском сериале "Очень странные дела" от Netflix, признался, как помогает Украине.
22-летний артист не стоит в стороне от политики. Сейчас для него важнейшими являются два вопроса - права коренных народов на землю и полномасштабная война Украины с Россией, которую страна-агрессор развязала 24 февраля 2022 года.
Более того, Финн Вулфхард в интервью Variety признается, что не стоит в стороне, но и действует. В частности, ежемесячно артист переводит средства на помощь Украине. Актер донатит фандрайзинговой платформе United24. Однако Финн Вулфхард не стал раскрывать, на какие конкретные нужды направляет средства.
Ранее актер не рассказывал об этом публично. Издание предположило, что артист хотел избежать участи своего коллеги по сериалу Ноа Шнаппа, который поддержал Израиль, но столкнулся с критикой в Сети.
Напомним, недавно звезда сериала "Уэнздей" Дженна Ортега неожиданно обратилась к украинцам. Актриса сделала важное заявление.