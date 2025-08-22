Звезда "Очень странных дел" ошеломила изменениями в личной жизни: "Теперь нас трое"

Милли Бобби Браун и Джейк Бон Джови / © Associated Press

Британская актриса, звезда сериала "Очень странные дела", Милли Бобби Браун вместе с мужем Джейком Бон Джови, сыном легендарного Джона Бон Джови, впервые стали родителями.

Пара усыновила новорожденную девочку и вышла с ней на прогулку, об этом пишет Daily Mail. На Милли был свитшот с надписью "Mother" и чехол на телефоне с буквами "RWB", которые вероятно могут быть инициалами имени девочки.

Об усыновлении супруги объявили в своем Instagram и отметили, что они бы не хотели публичности в этом вопросе.

"Этим летом мы встретили нашу прекрасную дочь через усыновление. Мы бесконечно счастливы начать этот новый этап родительства в спокойствии и приватности. Теперь нас трое. С любовью, Милли и Джейк", - написали молодые родители под заметкой.

Пост Милли Бобби Браун

Влюбленные начали встречаться в 2021 году, в апреле 2023-го объявили о помолвке, а в мае того же года тайно поженились в Италии. Милли отметила, что ее маме также было 21, когда она родила первого ребенка, а отцу - 19.

Еще раньше актриса признавалась, что мечтает о большой семье, ведь выросла в многодетном окружении. Она подчеркивала, что не видит разницы между биологическими детьми и приемными.

"Мой дом наполнен любовью, двери всегда открыты, и мы хотим, чтобы все чувствовали себя желанными", - говорила знаменитость.

