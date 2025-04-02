Звезда "Один дома" Калкин шокировал, как из-за отца хотел в тюрьму и почему не разговаривает с ним 30 лет

Маколей Калкин / © Associated Press

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Американский актер Маколей Калкин, который прославился благодаря роли в фильме “Один дома”, шокировал, как из-за отца хотел попасть в тюрьму и почему не общается с ним уже 30 лет.

Артист не раз признавал, что у него с родным человеком ужасные отношения. На подкасте Sibling Revelry актер отметил, что с годами их взаимоотношения не изменились в лучшую сторону. И вот уже более 30 лет, как артист не общается с отцом Китом Калкиным. Маколей называет своего отца ужасным человеком, который в детстве оказывал на него психологическое давление и морально и физически издевался. Калкин также добавил, что с отцом не хотят иметь ничего общего ни его дети, ни внуки.

“Я не разговаривал с ним около 30 с чем-то лет. Он этого заслуживает. У него семеро детей, а теперь у него четверо внуков, и никто из них не хочет иметь с ним ничего общего”, — откровенно говорит актер.

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Маколей Калкин / © Associated Press

Маколей Калкин также вспомнил период развода его родителей. Тогда они судились по поводу опеки над общими детьми. Маколей вспоминал, что не хотел после развода родителей видеться с отцом. Чтобы избежать этого, актер был даже готов просить судью посадить его в тюрьму.

“Я сказал своему адвокату: “Да, я не буду этого делать“. Он сказал: “Ты знаешь, это неуважение к суду“. Я говорю: “Ладно. А как насчет этого? Я бросаю вызов судье, чтобы он посадил меня в тюрьму за то, что я не хочу посещать отца-обидчика“, — вспомнил актер.

Отметим, что Маколей Калкин ранее говорил о своих ужасных отношениях с отцом, которые испортились в детстве. Кит Калкин пытался сделать из сына звезду кино, поэтому заставлял его работать до изнеможения. Когда Маколей просил о перерыве, его отец отказывал ему, аргументируя это тем, что парень должен зарабатывать средства для семьи. Когда родители развелись, артист ушел из кино, вернувшись на экраны спустя 10 лет. Сейчас Маколей Калкин почти не снимается.

Напомним, недавно жена звезды “Один дома” пристыдила его. Актриса Бренда Сонг назвала два базовых навыка, которые оказались отсутствующими у Маколея.