Гламур
90
2 мин

Звезда "Один дома" Маколей Калкин с накрашенными ногтями заобнимал красавицу-жену на публике

Супруги совершили редкий совместный выход в свет.

Валерия Сулима
Маколей Калкин с женой / © Associated Press

Американский актер, звезда легендарной новогодней комедии "Один дома" Маколей Калкин впервые за долгое время появился на публике вместе с женой Брендой Сонг.

Супруги совершили редкий совместный выход в свет. В частности, парочка побывала на премьере второго сезона сериала от Netflix "Плеймейкер", где Бренда играет одну из главных ролей. Жена Маколея выбрала на мероприятие черное длинное платье с пайетками, тем временем сам актер предпочел синий костюм и белую рубашку. Образ Маколей дополнил неожиданным элементом - он накрасил ногти на руках красным цветом.

Супруги охотно позировали на красной дорожке перед объективом фотокамер. Маколей Калкин нежно обнимал жену и дарил ей трогательные поцелуи. Кроме того, парочка на мероприятии держалась за руки. Знаменитости восхищали своей романтикой и чувствами друг к другу.

Отметим, Маколея Калкина и Бренду Сонг в 2017 году начали подозревать в романе. Сами же влюбленные воздерживались от комментариев о статусе их отношений. Только в апреле 2021 года стало известно, что у пары все серьезно, именно тогда у них родился сын Дакота. В декабре 2022-го влюбленные стали родителями во второй раз. На свет появился младший сын пары Карсон. Поговаривают, что в 2020 году Калкин и Сонг сыграли тайную свадьбу.

