Звезда "Один дома" Маколей Калкин впервые появился на людях с женой и сыновьями – его копией

Американский актер, звезда легендарной новогодней комедии "Один дома" Маколей Калкин получил звезду на Аллее славы в Лос-Анджелесе.

Выдающееся событие произошло в прошлую пятницу, 1 декабря. В такой важный момент поддержать Калкина пришла его жена Бренда Сонг с их двумя сыновьями – 2-летним Дакотой Сонг Калкиным и 11-месячным Карсоном.

Кстати, старший сын супругов невероятно похож на своего звездного отца.

Маколей Калкин с женой и сыном / Фото: Associated Press

Также на церемонии присутствовала его киномама, актриса Кэтрин О'Хара. Когда она поздравляла Калкина со своей звездой на Аллее славы, она сказала:

"Спасибо, что пригласил меня сегодня! Поздравляю тебя, Маколей! Твоя мать, которая несколько раз забывала тебя дома", – сказала О'Хара.

Маколей Калкин с киномамой Кэтрин О'Хара / Фото: Associated Press

Маколей Калкин получил звезду на Аллее славы / Фото: Associated Press

Среди собравшихся были и братья Маколея Калкина – Рори и Киран, который, кстати, сыграл брата Кевина Маккалистера Фуллера в первых двух частях "Один дома".

Отметим, что когда сам Маколей Калкин выступал с речью к собравшимся на торжественном событии, он трогательно обратился к своей возлюбленной Бренде:

"Хочу сказать спасибо Бренде. Ты – абсолютно все для меня, а после рождения наших двух сыновей, стала одной из трех людей, которых я люблю", – сказал Калкин.

Жена Маколея Калкина Бренда Сонг / Фото: Associated Press

Маколей Калкин с женой / Фото: Associated Press

Маколей Калкин с женой и младшим сыном / Фото: Associated Press

Это первый официальный выход Маколея Калкина с его семьей в полном составе. Раньше фанам только приходилось догадываться, действительно ли у актера и его возлюбленной родился второй сын, поскольку звезда "Один дома" не очень-то предпочитает рассказывать о личной жизни.

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