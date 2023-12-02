Звезда "Один дома" Маколей Калкин впервые появился на людях с женой и сыновьями – его копией

Актер получил звезду на Аллее славы в Лос-Анджелесе.
Американский актер, звезда легендарной новогодней комедии "Один дома" Маколей Калкин получил звезду на Аллее славы в Лос-Анджелесе.
Выдающееся событие произошло в прошлую пятницу, 1 декабря. В такой важный момент поддержать Калкина пришла его жена Бренда Сонг с их двумя сыновьями – 2-летним Дакотой Сонг Калкиным и 11-месячным Карсоном.
Кстати, старший сын супругов невероятно похож на своего звездного отца.
Также на церемонии присутствовала его киномама, актриса Кэтрин О'Хара. Когда она поздравляла Калкина со своей звездой на Аллее славы, она сказала:
"Спасибо, что пригласил меня сегодня! Поздравляю тебя, Маколей! Твоя мать, которая несколько раз забывала тебя дома", – сказала О'Хара.
Среди собравшихся были и братья Маколея Калкина – Рори и Киран, который, кстати, сыграл брата Кевина Маккалистера Фуллера в первых двух частях "Один дома".
Отметим, что когда сам Маколей Калкин выступал с речью к собравшимся на торжественном событии, он трогательно обратился к своей возлюбленной Бренде:
"Хочу сказать спасибо Бренде. Ты – абсолютно все для меня, а после рождения наших двух сыновей, стала одной из трех людей, которых я люблю", – сказал Калкин.
Это первый официальный выход Маколея Калкина с его семьей в полном составе. Раньше фанам только приходилось догадываться, действительно ли у актера и его возлюбленной родился второй сын, поскольку звезда "Один дома" не очень-то предпочитает рассказывать о личной жизни.
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