Звезда "Оно-2" и "Прослушки" покончил с собой в возрасте 46 лет

Джеймс Ренсон / © Associated Press

Американский актер Джеймс Ренсон, известный по ролям в культовом сериале «Прослушка» и хорроре «Оно-2», умер в возрасте 46 лет.

Трагическое известие подтвердили американские медиа со ссылкой на официальные источники. По информации правоохранительных органов Лос-Анджелеса, смерть актера наступила в пятницу 19 декабря. В отчете медицинского эксперта указано, что речь идет о самоубийстве. Признаков насильственных действий со стороны третьих лиц следствие не выявило, пишет TMZ.

Джеймс Ренсон был женат и воспитывал двоих детей. Интересно, что незадолго до его смерти жена актера Джейми Макфи опубликовала в соцсетях сбор средств в поддержку Национального альянса по вопросам психического здоровья (NAMI), что многие восприняли как попытку привлечь внимание к теме ментального состояния и поддержки людей в кризисе.

Наибольшую известность Ренсону принесла роль Честера «Зигги» Соботки — эмоционального и трагического персонажа второго сезона сериала «Прослушка». Его герой, портовый рабочий с криминальными наклонностями, стал одним из самых запоминающихся образов проекта.

Более широкой аудитории актер также известен по роли взрослого Эдди Каспбрака в фильме «Оно-2» (2019), где он сыграл одного из участников «Клуба неудачников». Среди других работ Ренсона — участие в лентах «Черный телефон 2», «V/H/S/85» и ряде независимых кинопроектов.

