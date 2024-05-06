Звезда "Оппенгеймера" обвинила известного российского режиссера в издевательствах над ней: "Было ужасно"

Британская актриса Эмили Блант, известная своими ролями в фильмах "Оппенгеймер" и "Каскадеры", шокировала заявлением об издевательстве над ней со стороны российского режиссера-путиниста Андрея Кончаловского.

В интервью иностранному изданию The Sun актриса рассказала о неприятном инциденте, случившемся с ней в начале ее карьеры. Так, Эмили вспомнила, как в 19 лет пришла на один из своих первых кастингов на роль в фильме "Лев зимой", режиссером которого был россиянин. По ее словам, атмосфера на площадке постоянно была напряженной. В частности, Кончаловский перебивал юную звезду и всячески выражал свою женоненавистническую позицию.

"Он был очень жестоким во время актерских проб и часто перебивал меня по несколько раз. Это была очень женоненавистническая атмосфера. Я хорошо запомнила этот кастинг, когда ты просто чувствуешь себя ужасно униженной", — рассказала знаменитость.

Эмили Блант / Фото: Associated Press

В результате Блант так и не удалось получить роль в ленте. Вместо этого актриса чувствовала себя подавленной и обессиленной после общения с режиссером. Интересно также, что на эту роль в свое время Кончаловский утвердил жену-россиянку, горе-кулинара Юлию Высоцкую.

"Я должна сказать, что он был подлым. Это действительно ужасно. Конечно, мы (актеры — прим. ред.) не всегда можем быть непоколебимыми. Так или иначе это наносит вред твоим чувствам и иногда это перерастает до крайних пределов. Впрочем, такой опыт может быть как горьким, так и легким и приятным. И как актер ты постоянно должен быть готов к чему угодно. Впрочем, это прослушивание было одним из самых неприятных", — добавила Эмили Блант.

Напомним, ранее юморист Андрей Бедняков резко высмеял российскую ведущую и блогершу Настю Ивлееву, с которой в свое время был соведущим известного тревел-шоу.

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