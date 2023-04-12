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Звезда отечественного дубляжа рассмешила новой озвучкой позорного интервью предательницы Ани Лорак

Звезда отечественного дубляжа рассмешила новой озвучкой позорного интервью предательницы Ани Лорак

Автор
Валерия СулимаВалерия Сулима
Дата публикации
Просмотры
2907
Время на прочтение
2 мин
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Звезда отечественного дубляжа рассмешила новой озвучкой позорного интервью предательницы Ани Лорак

Ани Лорак / Фото: скриншот с видео

Во второй части пародии дикторша еще лучше воспроизвела поведение артистки-предательницы.

Украинская актриса и дикторша Екатерина Сергеева вновь порадовала пользователей, сделав новую озвучку позорного и циничного интервью певицы Ани Лорак.

Во второй части пародии Лорак говорит, что в первой не до конца раскрылась, поэтому просит дать ей снова слово.

"Я хочу признаться, я не полностью раскрылась в первой части интервью, была не до конца искренней. Поэтому сейчас я как откроюсь...", — после чего прозвучала длительная пауза, и "Лорак" выпустила газы.

Ани Лорак / ©
Ани Лорак

Сергеева показала, как "певица-предательница" жалуется, что у нее нет денег, поэтому ей приходится как-то выкручиваться и зарабатывать.

"Как певица я особо никому не нужна, а жить-то надо. Это полный триндец. Сначала ковод, потом это, а я же девочка из интерната. Я только снаружи такой ангелочек, поэтому я сказала себе: "Эй, ш*лава, придумывай что-то, потому что снова будешь голодная". Поэтому я решила сделать курсы саморазвития", — говорит на видео "исполнительница".

Также "Лорак" жалуется, что после того, как "случилось то, что случилось" у нее нет совсем концертов.

"Даже, когда случилось то, что случилось, и ко мне пришел мой коллектив, сказал: "Ани, концертов нет, денег нет". Я сказала: "Медитируйте, танцуйте, езжайте на ретриты, пойте". Почему все все время о деньгах ", – говорит "Лорак".

Екатерина Сергеева в новой пародии также не обошла вниманием и российскую пропагандистку, которая брала интервью у певицы. На видео журналистка, кроме нескольких слов и звука "гы", ничего выговорить больше не может.

Отметим, Екатерина Сергеева не в первый раз озвучивает позорное интервью певицы-предательницы. В предыдущей части "Ани Лорак" объясняла, куда исчезла.

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Дата публикации
Просмотры
2907
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