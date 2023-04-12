Звезда отечественного дубляжа рассмешила новой озвучкой позорного интервью предательницы Ани Лорак

Во второй части пародии дикторша еще лучше воспроизвела поведение артистки-предательницы.

Украинская актриса и дикторша Екатерина Сергеева вновь порадовала пользователей, сделав новую озвучку позорного и циничного интервью певицы Ани Лорак.

Во второй части пародии Лорак говорит, что в первой не до конца раскрылась, поэтому просит дать ей снова слово.

"Я хочу признаться, я не полностью раскрылась в первой части интервью, была не до конца искренней. Поэтому сейчас я как откроюсь...", — после чего прозвучала длительная пауза, и "Лорак" выпустила газы.

Ани Лорак

Сергеева показала, как "певица-предательница" жалуется, что у нее нет денег, поэтому ей приходится как-то выкручиваться и зарабатывать.

"Как певица я особо никому не нужна, а жить-то надо. Это полный триндец. Сначала ковод, потом это, а я же девочка из интерната. Я только снаружи такой ангелочек, поэтому я сказала себе: "Эй, ш*лава, придумывай что-то, потому что снова будешь голодная". Поэтому я решила сделать курсы саморазвития", — говорит на видео "исполнительница".

Также "Лорак" жалуется, что после того, как "случилось то, что случилось" у нее нет совсем концертов.

"Даже, когда случилось то, что случилось, и ко мне пришел мой коллектив, сказал: "Ани, концертов нет, денег нет". Я сказала: "Медитируйте, танцуйте, езжайте на ретриты, пойте". Почему все все время о деньгах ", – говорит "Лорак".

Екатерина Сергеева в новой пародии также не обошла вниманием и российскую пропагандистку, которая брала интервью у певицы. На видео журналистка, кроме нескольких слов и звука "гы", ничего выговорить больше не может.

Отметим, Екатерина Сергеева не в первый раз озвучивает позорное интервью певицы-предательницы. В предыдущей части "Ани Лорак" объясняла, куда исчезла.

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