Звезда "Памфира" Александр Яцентюк раскрыл, как снимали одну из самых сложных сцен фильма – эротическую

Уже 14 декабря в 23:00 в "Аргументе кино" на телеканале "1+1 Украина" зрители увидят художественный фильм "Памфир" – одну из самых ярких украинских кинопремьер последних лет.

Лента, которая получила международное признание, рассказывает о родственных связях, ответственности собственного выбора и последствиях, а также о борьбе за счастье.

Эта история – не просто кино, а многослойный культурный продукт, который раскрывает жизнь на украинском приграничье через призму семейных конфликтов и традиций. В фильме использованы аутентичные ритуалы и фольклорные мотивы, которые делают его уникальным явлением в современном кинематографе.

Александр Яцентюк / Фото: пресс-служба канала "1+1"

В студию "Аргумента кино" к Егору Гордееву пришел исполнитель главной роли актер Александр Яцентюк. В разговоре он так описал, о чем этот фильм: "Это скорее семейная, чем криминальная драма. Это история об отце и сыне. О неразрывных отношениях, которые, к сожалению, есть не во многих семьях. Люди могут доверять друг другу независимо от возраста. В съемке мне помог личный опыт общения с сыном".

Егор Гордеев отметил, что "Памфир" – это первое украинское кино "с наиболее органической эротической сценой". И что он не помнит больше украинских лент, где было бы так "натуралистично, без ханжества, показана история любви, страсти мужчины и женщины".

Александр Яцентюк и Егор Гордеев / Фото: пресс-служба канала "1+1"

"Я не уверен, что могу об этом говорить без актрисы Соломии Кириловой, но там была проделана работа со стороны режиссера. Когда ты раздеваешься догола, а вокруг тебя 60 человек стоит, то это слишком... Были определенные моменты, которые мы предварительно проговорили с Соломией. Подготавливали себя к этой сцене. Было несколько дублей (и это сложнее всего), потому что ты хочешь, чтобы все сняли за раз. В день съемок, а ты уже знаком с партнершей, тебе уже гораздо легче, какой-то большой груз взлетает", – рассказывает Александр Яцентюк.

Ведущий заметил, что ролью главного героя Леонида в этой ленте Яцентюк поставил большую планку. А что дальше? Какие планы?

"Надо уметь обнуляться. "Памфир" – это отличная история. Но я отношусь к тем актерам, которые хотели бы сбросить, обнулиться и не тянуть дальше тот шлейф "Памфира", а бросать себе новые вызовы. Хочется открывать какие-то другие грани. Например, пойти в комедию. В зависимости от материала, я, пожалуй, согласился бы на какую-нибудь женскую роль. Или роль из ЛГБТ тематики. Для меня нет табу. Все дело в материале", - рассказывает Александр Яцентюк.

Александр Яцентюк и Егор Гордеев / Фото: пресс-служба канала "1+1"

Смотрите фильм "Памфир" 14 декабря в 23:00 на телеканале "1+1 Украина" в "Аргументе кино".

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