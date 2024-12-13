Звезда "Памфира" Иван Шаран шокировал, как готовился к съемкам в Польше: "Посещал тюрьму"

Украинский актер театра и кино, известный по фильму "Памфир", Иван Шаран снялся в картине CAPO польского режиссера Роберта Квилмана.

Режиссер увидел Шарана в картине "Памфир" и после проб предложил ему главную роль. Съемки проходили в Варшаве и в пригороде. По сюжету новой картины польская организация ищет дешевую рабочую силу в Колумбии, Гватемале и Украине. Новобранцам обещают социальный пакет, достойную зарплату. А на самом деле рабочие оказываются в ужасных условиях, где с ними обращаются, как с рабами.

Персонаж Шарана Максим, бывший легионер французской армии, его выгнали из-за конфликта на службе и он оказался в компании наемных рабочих. Случайно или нет, но Максима замечает директор фирмы, который делает его своей правой рукой, а впоследствии и руководителем. Он держит рабочих в страхе, а в случае вины жестко наказывает.

Иван Шаран в фильме CAPO режиссера Роберта Квилмана.

Иван Шаран в фильме CAPO режиссера Роберта Квилмана. Фото: Filip Trzaskowski

Иван Шаран в фильме CAPO режиссера Роберта Квилмана. Фото: Filip Trzaskowski

Чтобы вжиться в роль артисту, даже пришлось побывать в необычных местах. В частности, он пообщался с людьми в тюрьме и общежитии. Больше удивления, по словам Ивана, вызвали именно съемочные площадки.

"Перед съемками я посещал польскую тюрьму, пообщался с охранниками, также встречался с парнем, который служил во французском легионе. Это было невероятно, потому что я очень многое взял от них для своего персонажа. Когда я увидел реальное общежитие, где в ужасных условиях проживали колумбийцы и украинцы, у меня сердце сжалось. Я пообщался с живущими и работающими украинцами, их истории шокируют, каждая как отдельная история для фильма", – рассказал Шаран.

Иван Шаран в фильме CAPO режиссера Роберта Квилмана. Фото: Filip Trzaskowski

Иван Шаран в фильме CAPO режиссера Роберта Квилмана. Фото: Filip Trzaskowski

Иван Шаран в фильме CAPO режиссера Роберта Квилмана. Фото: Filip Trzaskowski

Премьера фильма состоится уже в следующем году. Правда, сначала картину планируют презентовать на кинофестивалях в разных странах.

Напомним, недавно еще одна звезда "Памфира" Александр Яцентюк раскрыл правду о снятии эротической сцены в фильме.

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