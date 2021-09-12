Звезда "Папика" Дарья Петрожицкая стала заслуженной артисткой Украины

Актриса получила почетное звание.

Украинская актриса, участница шоу "Танцы со звездами" и "Голос страны" Дарья Петрожицкая удостоилась звания "Заслуженный артист Украины".

Так, по случаю Дня украинского кино президент Украины Владимир Зеленский подписал указ №465/2021. Знаменитость получила звание "за значительный личный вклад в развитие киноискусства, весомые творческие достижения, высокое профессиональное мастерство".

Дарья Петрожицька / instagram.com/petrozhitskaya

Также заслуженными артистками стали актрисы Марина Кошкина, Екатерина Малчанова и Оксана Черкашина.

А 85-летняя Нина Антонова, которая сыграла главную роль в фильме "Володькина жизнь", получила звание "Народной артистки Украины".

Нина Антонова в фильме "Маэстро" / kinoteatr.ru

Напомним, не так давно MONATIK получил почетное звание "Заслуженный артист Украины". Глава государства поблагодарил артиста за его творчество.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку