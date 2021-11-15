Звезда "Папика" Дарья Петрожицкая в рубашке на голое тело взбудоражила воображение фанатов

Артистка снялась в новой фотосессии.

Украинская актриса, участница шоу "Танцы со звездами" и "Голос страны" Дарья Петрожицкая удивила поклонников неожиданным образом.

Знаменитость поделилась на своей странице в Instargam новой фотографией. На фото звезда предстала в откровенном образе. Звезда позировала перед камерой в белой сорочке на голое тело и изрядно взбудоражила воображение своих фанатов. Артистка дополнила лук ярким макияжем. Свои волосы знаменитость собрала в хвостик.

Дарья Петрожицкая / instagram.com/petrozhitskaya

"Какая-то я здесь совсем другая", — подписала фото звезда.

Кстати, актриса действительно предстала в неожиданном для нее образе. Впрочем, ее поклонникам понравилась ее открытость. Они отметили, что она очень красивая и хрупкая.

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